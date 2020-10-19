Госдума рассмотрит закон об ужесточении наказания за нарушение норм пожаробезопасности в ТЦ

Государственная Дума 21 октября рассмотрит законопроект, ужесточающий наказание за повторное нарушение правил пожарной безопасности. Об этом сообщается в порядке работы Госдумы, опубликованном системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты российского парламента (СОЗД).

Закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления ответственности за повторное нарушение требований пожарной безопасности на объектах защиты, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска» Госдума, как ожидалось, должна была рассмотреть в первом чтении 13 октября. Такой срок предложил на заседании 29 сентября полномочный представитель правительства Александр Синенко. Однако затем документ включили в «Порядок работы Государственной Думы на 21 октября» (по состоянию на 15 октября).

Как планируется, с докладом на заседании нижней палаты парламента выступят заместитель главы МЧС России Алексей Серко и член комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Николай Брыкин.

Документ вводит штрафы за повторное нарушение правил пожаробезопасности на объектах чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска. К ним относятся, в частности, торговые центры, интернаты, дома престарелых и инвалидов, детдома.

Напомним, законопроект был внесен в Госдуму 30 января 2020 года. Поводом для законодательной инициативы стал пожар в торговом центре «Зимняя вишня», случившийся 25 марта 2018 года. ЧП унесло жизни 60 человек, в том числе 37 детей.